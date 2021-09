Se billedserie To Soho-ejere, Lars Christensen og Stine Hermansen, klar til genåbning fredag aften. Foto: Mie Neel

Natklub er klar til fest efter halvandet års nedlukning

Holbæk - 03. september 2021

I 18 måneder er der ikke blevet langet én eneste drink eller fadøl over bardisken hos natklubben Soho på havnefronten i Holbæk.

Og ingen dj eller noget band har forkælet gæsterne med musik i den samme halvandet år lange periode, hvor corona-restriktioner har holdt landets natklubber totalt lukkede.

Men fredag klokken 20 er nedlukningen ovre, og Soho kan igen byde gæster inden for til fest i Kanalstræde.

Sn.dk kiggede forbi fredag ved middagstid, hvor kun de sidste finjusteringer manglede, og to af ejerne, Lars Christensen og Stine Hermansen, var da også helt rolige.

- Vi er klar. Men vi er også spændte på, om folk er klar til at gå ud og feste på samme måde som før corona. Vil der være nogen, der har reservationer mod at stå på et dansegulv, hvor der bliver danset tæt, siger Lars Christensen om nogle af de tanker, der har meldt sig inden åbningen.

Cocktails og håndsprit Natklubberne er de sidste til at vende tilbage til mere normale tilstande oven på pandemien. Eneste tilbageværende indskrænkning er krav om coronapas, som dog allerede forsvinder i næste uge.

På Soho er meget da også på samme måde som før nedlukningen ramte i marts sidste år. Men nogle ting er anderledes.

- Vi har alle fået nogle nye vaner, blandt andet med at spritte hænder, når vi går ind et sted. Sådan vil det også være her fremover. Men vores koncept er grundlæggende det samme, hvor vi holder åbent fredag og lørdag med dj og nogle gange liveband, siger Lars Christensen.

Foruden håndspritten har Soho også lavet lidt om i de alkoholiske varer, der er mere behagelige at indtage.

Således tilbyder man nu en række forskellige cocktail fra hane, ligesom der er kommet nyt fadølsmærke på hanerne.

Nye medarbejdere I første omgang må gæsterne også undvære muligheden for at spise på Soho. Ejerne vil gerne lige i gang igen, inden maden vender tilbage.

Det skyldes blandt andet, at den lange nedlukningsperiode naturligt nok har betydet en større udskiftning blandt medarbejderne. Enkelte er faldet ind under reglerne om lønkompensation og har fået det i hele perioden, mens flertallet har fundet andet at lave i mellemtiden.

- Som så mange andre har vi også en udfordring med at få ansat folk. Men den gode historie er, at vi stadig er her. Og det kan vi takke et godt sikkerhedsnet her i Danmark for, som har sikret os, selv om vi ikke havde nogen indtjening. Det er vi taknemmelige for, pointerer Lars Christensen.

- Nu håber vi, at folk glæder sig til at komme tilbage til nattelivet, og vi håber selvfølgelig, at de vil bakke op om os ligesom før, tilføjer han.

Da samfundet lukkede ned i marts 2020, havde han ikke forestillet sig, at der skulle gå halvandet år, før Soho og alle landets andre natklubber, igen skulle slå dørene op for gæster.

- Især det første år var frustrerende, fordi datoen for en genåbning hele tiden blev rykket og rykket. Men siden april i år, hvor vi fik at vide, at vi først kunne forvente at åbne til efteråret, har vi vidst, hvad vi havde at holde os til over en længere periode, lyder det fra Soho-ejer Lars Christensen.