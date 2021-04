Eleverne i Holbæk Kommunes folkeskoler slipper ikke for nationale test i år. Det er nødvendigt at teste for at se, hvor meget eleverne mangler at lære efter langt tid med virtuel undervisning, mener undervisningsministeren. Foto: Lars Skov

National test uanset coronaen

Holbæk - 08. april 2021 kl. 16:01 Af Agner Ahm

Skoleeleverne skal have nationale test, også selv om undervisningen pænt sagt har været noget unormal i dette skoleår.

Sådan er meldingen fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Holbæk Kommune og en række andre kommuner, som har søgt om at blive fri for de nationale test i år.

I Holbæk Kommunalbestyrelse har der i flere år været et flertal, som gerne ville af med de obligatoriske test.

I år var modstanden ekstra stor. Da kommunalbestyrelsen i februar diskuterede nationale test var alle partier undtagen Liberal Alliance med på at bede borgmesteren om at be- de Undervisningsministeriet om dispensation.

Ved den lejlighed slog Camilla Hove Lund (V) fast, at Venstre mener, at test kan være et godt redskab - men ikke i et år, hvor coronaen har lagt masser af forhindringer i vejen for den almindelige undervisning.

Bent Brandt (K) satte trumf på med en tør konstatering af, at det ikke giver mening at teste eleverne i noget, de ikke har lært.

Brug for test Men undervisningsministeren insisterer altså på nationale test, selv om hun erkender, at undervisningen ikke har været optimal.

Men netop fordi undervisningen har været ramt af restriktioner, er der god grund til at teste, mener ministeren.

- Det er vigtigt at få afdækket omfang og karakter af de faglige udfordringer,som nedlukningen har medført, med de forskellige redskaber, vi har, så skolerne kan sætte målrettet ind i forhold til den enkelte elev og klasse, skriver ministeren blandt andet i sit afslag på Holbæk Kommunes dispensationsansøgning.

Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S), har kommenteret afslaget på Facebook, hvor hun pænt sagt ikke er enig med partifællen i Undervisningsministeriet.

- Desværre er vores ønske blevet afvist. Det er jeg mildest talt skuffet over. Jeg kan og kommer ikke til at kunne forstå, at man så entydigt fastholder nationale test som et krav, når det gang på gang er slået fast, at testen, som den er nu, ikke giver mening hverken for de elever, der skal op til den eller de lærere, som står for at lave den, da den ikke giver et retvisende billede af eleven, skriver borgmesteren.

Forkert metode Hun forstår godt ministerens ønske om at få samlet op på, hvad eleverne mangler at lære. Problemet - set med borgmesterens øjne - er metoden.

- I stedet for at bruge en centralistisk metode, der ikke giver et retvisende billede, og som dermed ikke reelt kan bruges på skolerne, burde man have tillid til, at man på den enkelte skole kan finde en løsning lokalt, skriver borgmesteren og peger på, at Holbæk Kommune netop er udpeget til et forsøg, hvor folkeskolen sættes fri af de mange regler.

- Vi får ikke den bedste skole af at topstyre. Vi får den bedste skole ved at give frihed til skolerne og have tillid til alle dem, der er en del af den, skriver borgmesteren.

Med andre ord: Folkeskolerne i kommunen skal teste lige så meget, de selv synes. Og på den måde, de selv finder bedst egnet.