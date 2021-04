Midt- og Vestsjællands Politi fik natten til onsdag en melding om en bil, der kørte usikkert på motorvejen. Politiet fik stoppet bilisten, som endte med at blive sigtet for flere lovovertrædelser.

Narkopåvirket biltyv uden kørekort stoppet på motorvejen

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev manden testet narkometeret, som viste at han havde indtaget GHB og kokain. Den 24-årige havde desuden aldrig taget et kørekort. Og så havde han i øvrigt taget bilnøglen og bilen fra en bekendt uden at få lov. Ejeren af bilen var derfor ikke vidende om, at hendes bil var ude at køre.