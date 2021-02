Narkopåvirket bilist kørte i stjålet bil

En patrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi bemærkede torsdag aften kort før midnat en bil på tankstationen Circle K på Roskildevej i Holbæk, som de ønskede at kontrollere.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi kunne manden ikke fremvise et kørekort, da han aldrig havde taget kørekort. Han var desuden frakendt førerretten på grund af tidligere sager om narkokørsel.

Politiet fortæller, at det viste sig, at bilen var stjålet i forbindelse med et villaindbrud i Give i Jylland natten forinden. Den 37-årige, en 26-årig mand fra Holbæk og 29-årig mand fra Jyderup, som var med som passagerer, blev anholdt, mens politiet undersøgte sagen.