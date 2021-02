Den 45-årige blev sigtet for at overtræde flere regler i forbindelse med sin kørsel.

Narkokørsel på ulovlig knallert

En politibetjent var i fare for at få skrivekrampe, da man mandag klokken 16.45 havde standset en 45-årig mand på en lille knallert på Amtsmandsvej i Holbæk. Der var nemlig en del lovovertrædelser, som knallertkøreren skulle noteres for.