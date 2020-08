Narkobilist snuppet af politiet

Det erfarede en 30-årig mand fra Hvidovre torsdag aften, da han kom kørende på vejen. Han blev standset af en patrulje, som havde næse for at stoppe den rigtige. Den 30-årige havde nemlig ikke kørekort, og derudover var han ifølge en narkotest på stedet påvirket af både hash og kokain.

Den 30-årige ejer ikke selv bilen, han blev stoppet i. Men ejeren af bilen får også et efterspil - han sigtes for at have overladt bilen til en, der ikke har lov til at køre bil.