Narkobilist med hash i bilen

I forbindelse med en større færdselsaktion i Kalundborg Kommune bevægede betjentene sig lige over på den anden side af kommunegrænsen, hvor de torsdag klokken 18 standsede en 36-årig mand, der kom kørende på Høedvej ved Jyderup.

Det viste sig, at han var påvirket af narko, så han måtte aflevere en blodprøve. Han var desuden ikke i besiddelse af et lovligt kørekort, og under en ransagning af bilen blev der fundet 0,9 gram hash.