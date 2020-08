Artiklen: Narkobilist kørte over for rødt lige foran politipatrulje

At køre med narko i blodet er en skidt idé. Og når man så kører over for rødt med en politipatrulje som vidner, er det alt i alt temmelig dumt.

Her så en patrulje, at han kørte over for rødt i krydset Tølløsevej-Hjortholmvej, og han blev derfor straks stoppet.

Narkotesten faldt heller ikke heldigt ud, og den 21-årige kan nu forvente at høre fra politiet, når regnskabet skal gøres op.