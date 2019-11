En 22-årig narkobilist kørte lørdag aften med vilje ind i en anden bil på Valdemar Sejrsvej i Holbæk.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Narkobilist kørte ind i anden bil med vilje

Holbæk - 25. november 2019 kl. 12:07 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 19-årig mand fra Holbæk kontaktede lørdag ved 23.45-tiden politiet og fortalte, at han kort tid forinden var blevet påkørt bagfra af en anden bil, da han og en ven sad i hans bil og ventede på grønt ved lyskrydset Valdemar Sejrsvej og Absalonsvej i Holbæk.

Han var overbevist om, at der var tale om en bevidst påkørsel for efterfølgende var to mænd stedet ud af bilen, der havde ramt dem og i en truende tone sagt, at de ikke skulle være flabede.

Derudover stjal de to mænd en flaske vodka, som den 19-årige netop havde købt på tanken på Valdemar Sejrsvej.

Der skete ikke mere, da en forbipasserende bil fik de to mænd til at køre fra stedet.

Den 19-årige forklarede, at de på tanken havde truffet de to mænd, som tilsyneladende følte sig provokeret af de to venner.

I hvert fald forsøgte de at få fat på de to venner, men det lykkedes disse at køre fra stedet, inden der skete mere.

Men de to mænd fulgte efter dem i deres egen bil, og episoden endte i det omtalte lyskryds.

Efterfølgende ledte politiet efter bilen med de to mænd, og en patruljevogn traf den kort tid efter på Valdemar Sejrsvej, hvor den kom kørende i høj fart.

Føreren havde dog ikke lyst til at standse for politiet og forsøgte i stedet at stikke af. Blandt andet ved at køre over for rødt to gange.

Men det lykkedes politiet at få standset bilen ved Gl. Ringstedvej.

En 22-årig mand fra Lejre var alene i bilen, og politiet kunne hurtigt konstatere, at han var påvirket af både spiritus og narko.

Han blev derfor anholdt, så han kunne få udtaget en blodprøve.

Han blev desuden sigtet for bevidst at have påkørt den 19-åriges bil, for kørsel over for rødt lys og for tyveri af vodkaflasken.

Politiet valgte at beslaglægge den 22-åriges bil, mens den bliver undersøgt nærmere for skader.

Den 22-årige blev løsladt efter endt afhøring, men kan se frem til et retsligt efterspil.

Her vil han formentlig også blive forelagt et kørselsforbud, da han havde fået sit kørekort kort før episoden på Valdemar Sejrsvej.