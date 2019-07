Nancy vil overlade »Jul i Holbæk« til andre

Se billedserie Nancy Maati vil gerne finde en ny arrangør til den fælles juleaften: Foto Mie Neel Foto: Mie Neel

Holbæk - 13. juli 2019 kl. 06:45 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igennem fire år har Nancy Maati fra Tuse Næs skabt juleglæde og sikret sig, at ingen folk i Holbæk Kommune skulle sidde alene juleaften, og sidste år lagde rekordmange vejen forbi »Jul i Holbæk«, som den fælles juleaften på Kulturkasernen hedder.

Det kom derfor bag på mange, da hun forleden annoncerede på sin Facebook-profil, at hun ønskede at give stafetten videre til andre.

Nancy Maati forklarer, at det ikke er en beslutning, som taget over natten.

- Den energi, som jeg har lagt i at skabe den perfekte juleaften for mine medborgere, koster bare meget og tager tid fra de andre idéer, som jeg har liggende i skuffen, og nu er det på tide, at andre får chancen for at overtage det eksisterende koncept, forklarer hun.

Folk behøver dog ikke frygte for at det gratis julearrangementet på Kulturkasernen i Holbæk ikke bliver til noget i år.

- Mine piger og jeg holder selvfølgelig fast i arrangementet, indtil de rette arvtagere er fundet, pointerer hun.

Der er allerede folk, som har givet udtryk for, at de kender nogle, som kunne være interesserede i at videreføre traditionen, og for Nancy Maati er det vigtigt, at arrangementet bliver i samme ånd som tidligere.

- De nye skal selvfølgelig have lov til at sætte deres eget præg på tingene, men det er et krav, at det ikke skal koste noget, forklarer hun.

Men hvad skal Nancy Maati så give sig i kast med?

- Lige p.t. går jeg med nogle overvejelser om at lave en sommerferieaktivitet til næste år. Det er ikke et fravalg af mit julearrangement, men snarere, at jeg ønsker at give mig i kast med andre ting, siger hun.