Nancy Maati er af PostNord blevet udpeget som hverdagens helt i Region Sjælland og kommer på frimærker.

Nancy kommer på frimærker

Holbæk - 14. april 2021 kl. 10:34 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Til september kan Nancy Maati, Holbæk, se sit portræt på et frimærke eller to.

Hun er således af PostNord blevet udpeget som hverdagens helt i Region Sjælland, og det belønnes med at komme på frimærker.

PostNord besluttede tidligere på året at kåre de personer i Danmark, som gør noget ekstraordinært for andre, og bad derfor danskerne om at sende nogle forslag ind.

Det blev til over 1000 normineringer, og de blev kogt ned til fem per region, og heraf var Nancy Maati den ene på Sjælland.

Hun blev nomineret for sit frivillige og store arbejde med at arrangere fælles juleaftener for ensomme og pressede familier i Holbæk og omegn.

Alle havde mulighed for at stemme på deres favorit, og i Region Sjælland var det så Nancy Maati, der løb med titlen.

- Det er vildt. Og lidt sjovt at jeg snart kan ses på et frimærke. Så nu er det slut med at sende e-mails. Nu skal vi tilbage til at sende breve til hinanden. Men jeg vil ikke klistres på regninger. Kun de gode breve, fortæller hun.

Det er ikke første gang, at Nancy Maati bliver hædret for sit frivillige arbejde med at arrangere juleaften for pressede familier.

I 2019 modtog hun således Venstre i Holbæks initativpris.

Nu skal Nancy Maati som de øvrige af de udpegede hverdagens helte portrætteres af tegneren Thomas Thorhauge.

- Der kommer en fotograf og tager nogle billeder af mig, og det er så ud fra dem, at kunstneren laver mit portræt, fortæller hun.

Frimærkerne med hverdagens helte udkommer den 21. september.