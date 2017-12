Sådan skulle de i alt 24 boliger på hver sin side af Lerchehuset (rødt tag) have ligget. Men med Miljø- og Fødevarenævnets afslag på dispensation fra både søbeskyttelseslinjen og skovbyggelinjen bliver projektet næppe gennemført. Illustration: Landskabsarkitekt Birgitte Fink

Send til din ven. X Artiklen: Nævn siger nej til boliger tæt ved sø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nævn siger nej til boliger tæt ved sø

Holbæk - 13. december 2017 kl. 12:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Miljø- og Fødevareklagenævnet har underkendt Holbæk Kommunes dispensation fra søbeskyttelseslinjen til ni boliger på Lerchehus-grunden ved Skarresø i Jyderup, skriver dagbladet Nordvestnyt onsdag.

Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening havde begge klaget over kommunens dispensation.

- Hvis dispensationen var blevet godkendt, ville konsekvensen have været, at man ikke bare havde givet lov til at bygge ved Skarresø. Så kunne man også bygge ved Maglesø, ved Tissø og andre steder.

Sådan siger næstformanden i Danmarks Naturfredningsforenings Holbæk-afdeling, Finn Bjerregaard. Dermed ser flere års arbejde hos både bygherren, Jesper Jørgensen, og Holbæk Kommune ud til at være spildt. Dog kan andre dele af lokalplanen gennemføres.

Men det planlagte byggeri inden for søbeskyttelseslinjen (150 meter) betød, at Holbæk-afdelingen i Danmarks Naturfredningsforening (DN) fik hovedafdelingen til at klage over dispensationen. Klagenævnet har også underkendt en dispensation til at bygge inden for skovbyggelinjen (300 meter) i forhold til Drivsåtskoven.

- Der skal en helt særlig begrundelse til at dispensere fra søbeskyttelseslinjen, siger Finn Bjerregaard.

Han henviser til, at det daværende Natur- og Miljø­klagenævn i flere tilfælde har afvist boliger inden for søbeskyttelseslinjen, blandt andet ved Silkeborg-søerne.

Hos Holbæk Kommune siger afdelingsleder i Plan og Åben Land Lotte Højgaard, at man godt var klar over, at det var et område med bindinger, da man gik i gang.

Men det var en politisk prioritering, at planprocessen blev gennemført.

Klima- og miljøudvalget var med til at prioritere planarbejdet.

- Jeg kan da godt huske, der var nogen skepsis i forbindelse med lokalplanen. Det er klart, det var en politisk beslutning, et flertal tog om at udarbejde lokalplanen. Vi fik at vide af administrationen, at der var en mulighed for at komme igennem med det. Jeg tror, alle vidste, der var en risiko for, at det ville blive skudt tilbage, men nogle gange må man tage en chance, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget.

Jesper Jørgensen, der ejer Lerchehus-grunden, har ingen kommentarer til, om han vil forsøge at gå den lange ved med en retssag i et forsøg på at få lov at bygge boligerne ved Skarresø.