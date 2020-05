Oprindelig var et område på cirka 65 hektar udset til at blive udlagt til erhvervsområde, der blandt andet var tiltænkt et biogasanlæg syd for (billedet) Kalundborgmotorvejen ved Regstrup. Da biogasanlgget faldt, blev det reduceret til 22.9 hektar nord for motorvejen, men kommuneplantillægget er nu underkendt ar Planklagenævnet.

Nævn ophæver tillæg om erhvervsareal

Holbæk Kommune har ikke redegjort for, hvorfor det er nødvendigt at udlægge et 22,9 hektar stort område til et nyt erhvervsområde syd for Regstrup. Derfor har Planklagenævnet ophævet det kommune­plantillæg, som Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog den 19. juni 2019.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her