Se billedserie Den gamle frugtplantage bag hegnet til højre må godt bruges som hundeskov, mener Fredningsnævnet. Foto: Agner Ahm

Nævn giver grønt lys til hundeskov

Holbæk - 01. september 2021 kl. 18:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Nu er der god udsigt til, hundeejerne i Holbæks østby kan slippe hundene løs på en del af Fælleden i Holbæk. Fredningsnævnet for Vestsjælland har sagt god for, at den gamle frugtplantage op til Munkholmvej kan laves til en hundeskov, hvor hundene kan løbe frit.

Den to hektar store, noget tilgroede, æbleplantage er allerede hegnet ind, og det vil derfor være relativt let at gøre den til fristed for løsgående hunde og deres ejere.

Ideen om en hundeskov indgår i Holbæk Kommunes helhedsplan for Fælleden, som dækker et stort område i den sydøstlige udkant af Holbæk.

På det meste af Fælleden har hunde uden snor været forbudt, siden området blev fredet i 2014.

Dén regel har givet nogle konflikter. For der er ganske vist et areal i den sydligste del af Fælleden, hvor løse hunde er tilladt.

Men dette areal benyttes stort kun af den mere organiserede hundetræning. For de fleste hundeejere i østbyen ligger arealet simpelt hen for langt væk. Hvis hunden skal luftes om morgenen, er det ikke alle, der har lyst til at stoppe hunden i bilen og køre flere kilometer for en tissetår.

Resultatet har været en del løsgående hunde på den store midterdel af Fælleden, hvor løse hunde ikke er tilladt.

Men med den nye hundeskov vil kommunen have et reelt tilbud til de mange hundeejere, som bor ved eller tæt på den nordlige del af det fredede område. Og det burde kunne sætte en stopper for løse hunde på den øvrige del af Fælleden.

To nye stier Planerne om hundeskoven er et af flere tiltag, som indgår i kommunens helhedsplan for Fælleden. Med hører også to stier, der sammen med hundeskoven krævede en godkendelse i Fredningsnævnet, hvis de skulle blive til virkelighed - som omtalt i artiklen nedenfor.

I december sidste år sendte kommunen derfor flere ansøgninger om dispensationer til Fredningsnævnet.

10 års dispensation Part i sagen har også været Danmark Naturfrednings forening. Lidt firkantet har Fredningsnævnet således mødt to parter, hvor kommunen gerne ville have gang i ting og sager, mens DN var skeptisk, fordi der nu engang er tale om et fredet område, hvor man skal passe på naturen.

Men efter at have gransket paragraffer og statslige vejledninger er Fredningsnævnet altså åben over for en række af kommunens forslag. Hundeskoven har fået grønt lys - i første omgang i 10 år.

Næste trin er en landzonetilladelse til hundeskoven. Ansøgningen er skrevet, men hvornår kommunens folk på dette område er klar med en afgørelse, vides endnu ikke.