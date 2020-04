Forsyningsselskabet Fors A/S arbejder i disse år flere steder (fotoet er fra Havnevej i Holbæk i sidste måned) med at adskille spildevand og regnvand i separate ledninger. Efter påske er turen kommet til tredje etape i Tølløse. Foto: Allan Rasmussen

Næste etape med kloakering begynder snart

Holbæk - 12. april 2020 kl. 15:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter nogen forsinkelse går forsyningsselskabet Fors A/S nu i gang med tredje etape af separatkloakeringen i Tølløse.

Fors A/S starter efter påsken med at separatkloakere ejendommene på Lindevej, Rødtjørnevej og Birkevej, som stadig er fælleskloakerede.

- Vi står i en ekstraordinær situation lige nu, hvor det er vigtigt, at vi fortsætter de projekter, vi kan, så vi bidrager til at holde samfundet i gang, siger Merete Gjelstrup, projektleder hos Fors A/S, i en pressemeddelelse.

Spildevand og regnvand skal holdes adskilt Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand bliver adskilt i separate ledninger frem for at køre i et samlet rør.

- Formålet er at sikre, at det i fremtiden kun er spildevand, der løber videre til renseanlægget. Det er vigtigt i takt med, at vi får større regnmængder, forklarer Merete Gjelstrup.

Fors vil løbende være i dialog med de kunder, som er omfattet af projektet. Kunder, som bliver påvirket af gravearbejdet i vejene, for eksempel i forbindelse med adgang til deres grund, vil også løbende bliver orienteret.

Arbejdet omfatter opgravning på alle tre veje samt i jernbanearealet for enden af Lindevej.

Midlertidige spærringer af veje Under arbejdet vil det være nødvendigt at lave vejspærringer, og adgangen til de enkelte ejendomme kan derfor også blive midlertidig spærret. Der vil dog altid være adgang til fods. Arbejdet starter med gravearbejdet i banearealet, imens gravearbejdet i vejen starter sidst i maj.

Første vej bliver Lindevej, herefter Rødtjørnevej og til sidst Birkevej.

Fors A/S tager i forbindelse med arbejdet alle de nødvendige forholdsregler i forhold til at minimere smitterisiko i forbindelse med coronavirus.

Det betyder blandt andet, at der altid holdes god afstand, når det er nødvendigt at mødes, imens mange møder holdes via telefon, MS Teams eller Skype.

Efter planen vil arbejdet bliver udført i perioden fra slutnningen af april og cirka et halvt år frem, altså med forvenetet afslutning sidst i oktober.

Fors A/S tager dog forbehold for tidsplanen, da det kan være svært at forudse, hvilke konsekvenser udbruddet af coronavirus kan få for arbejdet.