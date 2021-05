Se billedserie Yes, det kører. Jesper Erik Jensen og Sigurd Jensen kom i festivalstemning sammen med Birthe Kjær - selv om hun optrådte på skærm, og de sad i personalerummet på botilbuddet Søbæk Have. Men når den ægte festival er aflyst, er det næstbedste TV Glads streamede 2021-version af Sjællandsfestivalen. Foto: Margit Pedersen

Næstbedst er festival i eget hus - når den ægte er aflyst

Holbæk - 28. maj 2021 kl. 17:00 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Sommer, sommer og sol sang Birthe Kjær, og op kom armene i ægte festivalposition. Men stemmen kom fra en storskærm og ikke en scene, og de glade publikummer sad indendørs på botilbuddet Søbæk Have i Jyderup. De måtte nøjes med TV Glads streamede Sjællandsfestival. Det er næstbedst og bedre end sidste års aflyste festival, lød det var Eva Kofod, der mener at have været med til alle Sjællandsfestivalerne.

Jesper Erik Jensen havde fundet festivaldresset frem, og var klar til fest og musik, også selv om noget var klip fra tidligere festivaler blandet med studieoptagelser med kendte danske musikere, der alle sendte kærlige hilsener til deltagerne i den anderledes festival.

- Men det er ærgerligt, at festivalen er aflyst på grund af coronavirus. Jeg savner at møde mine gode kammerater fra den gang, jeg boede i Slagelse, fastslog han.

Sidemanden, Sigurd Jensen, nikkede og tilføjede, at det var mærkeligt ikke at stå i kaffeboden, hvor han plejer at hjælpe til.

For at få den lokale fest til at ligne festivalen, var der fredag pyntet op som til fødselsdag, duften af popcorn bredte sig på gangene, og der blev spist softice.

Frokosten bestod af pølser fra en cykel-pølsevogn, og senere kom den traditionelle lagkage. Men kun fordi Jesper Erik Jensen huskede personalet på det, bemærkede Nanna Svendsen, koordinator for aktivitetscentret.

Beboere og faste brugere var fordelt i tre grupper for at være sammen med kendte ansigter, forklarede centerleder Peter Rummelhoff.

Ikke alle beboere deltog, nogle valgte at tage ind til aktiviteter på Solgården i Holbæk, og det var frivilligt, om man ville være med.

- De fleste er her, og normalt er alle med, når vi tager af sted til Sjællandsfestivalen i Slagelse, lød det fra rede Nanna Svendsen.

Og det er noget helt andet at være til festival med mange mennesker, at stå tæt, hente fadøl og mærke fællesskabet, konstaterede Mathias Skov. Han har dog aldrig været på Sjællandsfestivalen, til gengæld har han været med på verden største musikfestival for udviklingshæmmede, Sølund Musik-Festival i Skanderborg.