Naboklage over højhus: Nu har nævn afgjort sagen

Næsten et år efter, at de 60 boliger i Fjordtårnet på havnefronten i Holbæk blev beboet, har Planklagenævnet godkendt Holbæk Kommunes afgørelse om byggeriet. Der var indgivet to klager, blandt andet over at der var givet dispensation fra lokalplanen til at bygge i op til 55 meters højde.