Se billedserie Formanden for Sjællandske Biogas, Klaus F. Pedersen (to fra venstre) byder velkommen til underskrivelsen af aftalen om biogasanlægget. Fra venstre er de øvrige klima- og miljøudvalgsformand John Harpøth, forretningsudvikler Morten Gyllenborg, Nature Energy, borgmester Christina K. Hansen og kommunikationsdirektør Rasmus Winther, Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Naboer undgår lugt fra biogasanlæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer undgår lugt fra biogasanlæg

Holbæk - 26. april 2018 kl. 11:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge selskabet bag det planlagte biogasanlæg ved Kvanløse behøver naboerne ikke frygte for, at de vil blive generet af lugt fra anlægget.

- Når man står uden for matriklen med anlægget, kan man ikke lugte noget. Der er skrappere krav til et biogasanlæg end til landbruget, forklarede kommunikationsdirektør i NGF Nature Energy, Rasmus Winther, til Nordvestnyt, da der onsdag eftermiddag blev underskrevet en aftale om biogasanlægget.

Naboer og andre, der er interesserede i at høre om biogasanlægget, kan deltage i et informationsmøde i Vommevad Forsamlingshus onsdag den 2. maj klokken 19. Her vil der også blive inviteret til, at interesserede melde sig til en bustur, der på en ikke nærmere fastlagt dato vil gå til et af Nature Energys to biogasanlæg på Fyn.

- Vi vil gerne i dialog med omgivelserne. Vi er et selskab, der gør meget ud af at være en del af lokalsamfundet. Vores chauffører får instruktioner om at køre forsigtigt, og vi gør en del ud af at reducere generne. Vi kører mest på de store veje, forklarede Rasmus Winther.

- Der bliver læsset af indendørs i haller med filtre og et massivt undertryk. Det betyder, at når portene åbnes, så blæser vinden ind, fortalte forretningsudvikler Morten Gyllenborg fra Nature Energy ved underskrivelsen af kontrakten onsdag.

Også behandlingen af det organiske affald foregår i et lukket system.

- Når tankbilerne har læsset af, bliver de vasket hver gang, fortalte Hans Ravn, Udby, der i omkring tre og et halvt år har været med i arbejdet med at få etableret et biogasanlæg i Holbæk Kommune.

Aftalen blev underskrevet på Fjordgården, Fjordgårdsvej 2 ved Svinninge. Gården ejes af Anders Olsen, der er bestyrelsesmedlem i Sjællandske Biogas.

Men biogasanlægget er planlagt til at skulle placeres nord for Kvanløse, nærmere bestemt i hjørnet vest for Ringstedvej og nord for Skovvejen/Kalundborgmotorvejen. Gården på stedet ejes af Folke Dreyer, som er et af de cirka 40 medlemmer af leverandørforeningen Sjællandske Biogas.

Det er planen at etablere en økologisk linje på biogasanlægget, men det kræver, at der er nok økologiske planteavlere eller animalske producenter, der vil være med. Der er møde for økologerne onsdag den 9. maj klokken 19 på Kontorhotellet, Amtmandsvej 2 i Holbæk.