Naboer til voldsom brand: Det er tragisk

Holbæk - 01. juni 2020 kl. 14:57 Af Christina Quist

En brand på Rødkælkevej farvede lørdag aften himlen sort over Allerup.

Her var der ild i en garage, som stod op af en bygning, og ilden havde herfra spredt sig til to huse.

Billeder på Facebook vidner om, at røgen fra branden kunne ses på Orø. Og for dem, der oplevede flammerne på nærmeste hold, gjorde situationen indtryk.

Mette Lundbek er nabo til det brændte hus. Hun stod i køkkenet med sin mand, da en niece kom løbende og fortalte, at det brændte.

- Min mand tog skumslukkeren og løb afsted. Og det var mig, der ringene 112. På det tidspunkt var branden kraftig, og der var brand i bilen. Så jeg fik at vide, at vi skulle sørge for, at alle kom væk, fortæller Mette Lundbek, hvis mand også hentede en haveslange og forsøgte at hjælpe.

- Vi har snakket om bagefter, at i sådan en situation enten handler man eller går i panik. Og vi er åbenbart sådan nogen, der handler, fortæller Mette Lundbek, som også måtte tage sig af parrets to børn på henholdsvis 9 og 11 år, som var meget påvirkede af situationen.

Brandårsag ukendt Andre, som oplevede branden på nærmeste hold, var Louise og Jesper Vestergaard. De bor lige længere oppe ad Rødkælkevej.

- Vi blev gift i lørdags, og det havde vi fejret i haven med et lille selskab. Vi gik og var ved at pakke sammen, da min søster fortalte, at det brændte. Så vi skyndte os ud på vejen for at se, om vi kunne hjælpe, fortæller Louise Vestergaard.

På vejen var der allerede fyldt med beboere fra vejen og brandfolk. Og både Louise og Jesper Vestergaard oplevede et sammenhold, hvor alle prøvede at hjælpe hinanden. Blandt andet blev der hentet tøj og sko til beboerne i det brændende hus, fortæller Louise Vestergaard.

- Selve branden var voldsom. Og det gik meget hurtigt med, at flammerne fik fat. Men selvom det var kaotisk, var der stadig ro på i forhold til at få styr på branden. Og folk hjalp hinanden. Det er selvfølgelig tragisk, men det var godt, at alle kom ud, fortæller han.

Søndag kunne Midt- og Vestsjællands Politi stadig ikke sige noget om, hvordan branden var opstået.

Det skal undersøges nærmere nu, fortalte vagtchef Arne Aabæk.