Der vil være måneder uden sol fra øst, og der vil altid være et kig til livet i baghaverne på Godthaabsvej, hvis der bygges to-plans huse i Holbæk Have tæt på skel. Med et banner i samme højde og længde hejst i byggelinjen håber beboere at overbevise politikere om at ændre et lokalplanforslag til et-plans huse.

Naboer til ny bydel: Sol og privatliv ryger med huse i to plan

Intet sollys i tre måneder og farvel til privatliv i baghave og stue. Det er resultatet, hvis der bygges ti dobbelthuse i to plan tæt på baghaverne til huse i et bevaringsværdigt boligområde. Samtidig bliver der fra vejen udsyn til byggeriet fra Godthaabsvej i strid med lokalplanen for det bevaringsværdige boligområde, lyder det fra Holbæk Boligforening af 1918

I håb om at få lokalplanen ændret var politikere inviteret til ved selvsyn at se de gener og problemer, huse på op til 10,5 meter og et plantebælte på 8,5 meter giver.

Med et banner i samme størrelse som et af de planlagte dobbelthuse i to plan blev det påvist, at der fra vinduer i førstesals højde er indkig til haver og stuer. Et planlagt plantebælte vil være op til 20 år om at blive højt nok til at skærme for udsyn til dobbelthusene og indkig fra dobbelthusene.

Træerne vil samtidig give længere tid uden sollys i haverne på Godthaabsvej og i Holbæk Have.