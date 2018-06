Vagn Hansen i krydset, hvor alt for mange motorcyklister efter hans mening giver maskinerne for meget gas, når de venter for rødt lys. Foto: Jørgen Juul

Naboer til lyskryds: - Hold gashåndtaget i ro

- Det er et vejkryds, og naturligvis er der støj fra trafikken. Det er vi helt indforstået med. Men det er ufatteligt, så meget motorcyklister kan støje med deres maskiner. Når de holder og venter i krydset, sker det ofte med, at de skruer op og ned for gashåndtaget, åbenbart for at være sikre på at motoren ikke går i stå. Når de så sætter i gang igen for grønt lys, sker det også for fuld gas, siger Vagn Hansen.