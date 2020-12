Naboer opdagede mærkeligt lysskær

En beboer i en lejlighed på Riffelhavevej i Holbæk slap mandag aften godt fra at glemme et tændt komfur. Komfuret satte ild til køkkenet.

Ved 19-tiden opdagede nogle naboer et usædvanligt lysskær fra lejlighedens køkken. De fik banket beboeren op og tog vedkommende med ud på gaden, samtidig med at de alarmerede brandvæsenet.

I dag er i øvrigt Nordisk Røgalarm-dag, og med mandagens episode i Holbæk i baghovedet vil Kirsten Dandanell gerne slå et slag for røgalarmerne:

- Sørg for at have en. Og husk at tjekke den med jævne mellemrum, lyder hendes melding.