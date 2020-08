Se billedserie Det nye byggeri vil efter planen skyde op, hvor blandt andet den røde bygning står nu. Naboerne i baggrunden er bange for, at det vil skygge for meget. Foto: Per Christensen

Naboer ønsker plan for boliger i baggård skrottet

Holbæk - 13. august 2020 kl. 11:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks etager svarende til en højde på op til 19,5 meter.

Det kan blive højden på et kommende boligbyggeri i baggården bag Ahlgade 6-8 i Holbæk, hvis den lokalplan, som netop nu er i offentlig høring, ender med at blive vedtaget af Holbæk Kommunalbestyrelse.

Onsdag sidst på eftermiddagen holdt Holbæk Kommune borgermøde på biblioteket i forbindelse med høringsperioden. Her udtrykte en gruppe naboer i området modstand mod et sådant byggeri - og dermed også imod det lokalplanforslag, der vil kunne bane vej for byggeriet.

Dagbladet Nordvestnyt var ikke til stede ved mødet, men John Ellebæk, formand i Ejerforeningen Isefjord, der omfatter ejendommene Ahlgade 4A-G, siger, at man fremsatte flere kritikpunkter af lokalplanforslaget.

- Vores hovedformål er at forhindre byggeprojektet i at blive gennemført. Vi opfatter det som en slags »moderne slum«, når man vil lave et stort byggeri i en baggård, der bliver højere end den omgivende bebyggelse, og det er mange utilfredse med, siger John Ellebæk.

Netop udtrykket »moderne slum« er tidligere blevet brugt af Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlem Karen Thestrup Clausen, da partiet i foråret som det eneste stemte imod at sætte lokalplanforslag 1.55 i høring.

Efterlyser visualiseringer John Ellebæk har dog ikke den store forventning om, at den politiske stemning pludselig skifter, så for naboerne handler det også om at få begrænset byggeriet mest muligt.

I den forbindelse efterlyste de flere beregninger af, hvordan en seksetagers-­bygning vil skygge for de omkringliggende ejendommes lysindfald.

Samtidig kritiserede naboerne, at der kun er lavet visualiseringer af den planlagte boligejendoms udseende i området set fra Ahlgade ved Nygade og fra Havnevej.

- Der er ikke lavet en visualisering af, hvordan bygningen vil opleves inde i gården, og det efterlyste vi på mødet, siger John Ellebæk.

De kritiske naboer rejste også spørgsmål ved, om der overhovedet er behov for de 12-15 boliger, lokalplanforslaget lægger op til.

Ifølge John Ellebæk vil Ejerforeningen Isefjord nu samle op på mødet og inden fristen den 26. august komme med indsigelse til lokalplanen.

Håb om lavere byggeri - Jeg tvivler på, at vi kan stoppe projektet helt, men jeg håber, at der måske kan justeres på antallet af etager, så det ikke bliver så højt, lyder det fra John Ellebæk.

Og det ønske er måske ikke umuligt at opfylde. Med på mødet var også John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget, og han har noteret sig de bekymringer, der blev fremsat fra naboerne.

- Vi lytter til indvendingerne, og de vil indgå i det videre arbejde. Jeg noterede mig et ønske om, at der blev taget en etage af byggeriet, og det synes jeg, bygherren skal tænke nærmere over, siger John Harpøth.

Med den hidtidige politiske opbakning til lokalplanforslaget forventer han, at det bliver vedtaget i en eller anden form med de justeringer, politikerne beslutter, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

