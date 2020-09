De to ældre byhuse og den lavere bygning i midten er godt på vej til at blive erstattet af et nyt boligbyggeri. Nogle af naboerne gør indsigelse mod højden på fire (tv.) og tre etager (th.). Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Naboer ønsker lavere boligbyggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naboer ønsker lavere boligbyggeri

Holbæk - 11. september 2020 kl. 18:28 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk Kommunalbestyrelse er på vej til at sende et forslag til en lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg for et nyt boligbyggeri på Havnevej 46-48 i otte ugers høring.

I hvert fald har klima- og miljøudvalget i denne uge indstillet til økonomiudval­get, at forslagene sendes i høring, og senere skal det også en tur i kommunalbestyrelsen. I februar-marts i år var der en fordebat, hvor der indkom fem høringssvar.

Ingen af dem protesterer mod nedrivning af de to ældre byhuse og et gammelt værksted, nu med butik. Men der er især modstand mod højden på det nye boligbyggeri med i alt 18 boliger.

Der er planlagt byggeri i fire etager mod Havnevej 50. Der er i forslaget sat en maksimum grænse for højden på 14 meter, som er lidt lavere end bygningen i nummer 50. I vestsiden, mod Rolighedsstræde, kan der ifølge forslaget bygges i tre etager, højst 11 meter. Det er i samme niveau som ejendommen på det modsatte hjørne af Havnevej og Brolæggerstræde.

Forslag om at fjerne én etage Tre høringssvar i fordebatten kommer fra beboere i Brolæggerstræde (én gælder ikke højden, med de trafikale forhold). Også en beboer i Vejerhusstræde, på modsatte side af Havnevej, synes, der bygges for højt.

Museum Vestsjælland har ligeledes i et høringssvar slået til lyd for, at der skal bygges lavere. I de fire indsigelser, der vedrører højden, foreslås det blandt andet, at der tages mindst én etage af hvert niveau, så byggeriet ville blive tre og to etager.

I administrationens vurdering angående højden hedder det, at overgangen fra tre etager til halvanden etage i Brolæggerstræde gøres rimelig med 16 meters mellemrum uden bygninger. Desuden bemærkes det, at ændringer i forhold til indblik og udsyn for naboejendomme ikke vurderes at ligge ud over det forventelige i en bymidtesituation.

Parkeringspladser ligger samlet bagved Også Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur har sendt et høringssvar. Foreningen ønskede blandt andet, at ni parkeringspladser mod Brolæggerstræde blev fjernet. Det er sket, så alle p-pladser får indkørsel fra Rolighedsstræde. Også forhold omkring facadebyggelinjen er ændret.

Klima- og miljøudvalget har præciseret, at bygningerne skal have mansard- eller saddeltage.

Der er endnu ikke offentlig en periode for de otte ugers høring. Der holdes et borgermøde i perioden.