I marts stod flere beboere frem og udtalte sig imod det ønskede boligbyggeri ved Stenhusvej. Nummer to fra venstre er Jan Sørensen, der udtaler sig i artiklen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Naboer er glade for at boligplan er faldet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Naboer er glade for at boligplan er faldet

Holbæk - 19. august 2021 kl. 11:02 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Hos mange af beboerne, som ville være blevet naboer til et kommende boligbyggeri på en grund, der er ejet af Jehovas Vidner, er der stor tilfredshed med, at muligheden bliver fjernet fra det kommuneplanforslag, som vedtages af Holbæk Kommunalbestyrelse onsdag i næste uge.

Det var indstillingen i økonomiudvalget onsdag, efter at syv partier havde indgået aftale om at pille forslaget ud af kommuneplanen. Kun Venstre står uden for aftalen, da partiet ville tillade boliger i op til to etager.

En projektudvikler havde ønsket at kunne bygge i op til seks etager.

Ser gerne området åbnet op - Det er rigtig dejligt, at det er lykkedes. Vi er superglade for, at de har lyttet til vores argumenter, siger Jan Sørensen, Thorsvej, som er formand for grundejerforeningen Kirsebærhaven, der ligger direkte op til det omhandlede areal.

Grundejerforeningen var med i en fælles indsigelse sammen med Fjordhøj, Stenhusvænget/Stenhus­parken, Huginsvej og Idunsvej/Trudsvej.

- Vi er meget glade for, at sagen er lukket ned. Specielt på grund af de trafikale problemer, det ville give, da det ville være umuligt at komme ud på Stenhusvej. Og hvis det endelig skulle være, at der skulle bygges, var vores ønske, at bebyggelsesprocenten skulle være væsentlig lavere, så der kun skulle bygges i ét plan og højst to plan bagud, siger Jan Sørensen.

Han og flere af de øvrige beboere håber, at der kan blive åbnet op for det grønne område, eventuelt ved at Holbæk Kommune køber arealet.

- Men om der er penge til det, er måske et stort spørgsmål, tilføjer Jan Sørensen.

I dag er der ikke offentlig adgang til det privatejede område.