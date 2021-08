Se billedserie Kirsten Dalby, der bor på Seidelinsvej, mener ikke, at det ser godt ud med den kombinerede transformator­station og affaldsskur på hjørnet af Østre Skolegade og Seidelins­vej. Arbejdet er endnu ikke færdigt, og den vil blive delvis beklædt med rødt, oplyser Bygningsstyrelsen. Foto: Mie Neel

Nabo kritiserer ombygning af skole

Holbæk - 15. august 2021 kl. 07:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Ombygningen af den tidligere Østre Skole i Holbæk til brug for statslige arbejdspladser kører på sidste vers. Men det er ikke alle, der er lige begejstrede for resultatet.

En af dem, der mener, at resultatet kunne have været bedre, er Kirsten Dalby, der bor på Seidelinsvej, der ligger på den nordlige side af bygningen.

Hun peger ikke mindst på, at der på hjørnet af Seidelinsvej og Østre Skolegade er placeret, hvad hun benævner som en øjebæ. Det er en transformatorstation, der er sammenbygget med et affaldsskur.

- Det fylder op på hjørnet og kunne lige så godt have ligget inde i gården. Det tager indsynet til en fin dør i gavlen. Vi har fået at vide, at det er ifølge lokalplanen. Men vi havde ikke forestillet os, at det var et stort, grimt skur, siger Kirsten Dalby.

Kirsten Dalby har talt med flere naboer på Seidelinsvej, som deler hendes synspunkter.

Rampe på fortovet Kirsten Dalby nævner også, at flisebelægningen i hjørnet er helt uden kontakt med døren i gavlen.

Et andet kritikpunkt er en lang smal rampe, som skal bruges til levering af varer til køkkenet. Den ligger på fortovet på Seidelinsgade, nær hjørnet ved Østre Skole­gade og Seidelinsgade.

Desuden er der på taget af den gamle skole, ud for hendes bopæl, placeret ventilationsindtag og -afkast.

- Det er de største og grimmeste, der er placeret dér, siger Kirsten Dalby.

Hun og andre naboer har undervejs i processen været i dialog med Bygningsstyrelsen, uden det store resultat.

Kirsten Dalby peger også på, at bygningerne er bevaringsværdige, og derfor undrer hun sig over, at Holbæk Kommune har givet tilladelse til de nævnte forhold.

Manglende orientering Hun tilføjer, at naboerne i sin tid fik orientering om, at arbejdet skulle påbegyndes i 2017. Herefter fik de ikke mere orientering, heller ikke da arbejdet omsider gik i gang for to år siden.

- Der er ikke blevet taget hensyn til naboerne. Vi er ikke blevet orienteret om, når der ville komme larmende maskiner. Det har flere beklaget sig over, fortæller Kirsten Dalby.

Det førte til, at naboerne en enkelt gang, for tre-fire måneder siden, fik en orientering forud for noget larmende arbejde.

Nu er det snart slut med larmen fra ombygningen.

- Det har været en anstrengelse. Og dét, der står tilbage, er uskønt, siger Kirsten Dalby.

- Pænt og præsentabelt Chefkonsulent hos Bygningsstyrelsen, Lasse Christian Hansen, der er projektleder på opgaven i Holbæk, forklarer i en mail, at det har været vigtigt for Bygningsstyrelsen at bevare den gamle skoles udtryk bedst muligt. Men når man ændrer gamle bygningers fundamentale funktion radikalt - og som her går fra skole til kontorejendom - med tidens krav til mekanisk ventilation med mere, er det desværre ikke altid er fysisk muligt at kamuflere de tekniske anlæg fuldstændigt.

Lasse Christian Hansen oplyser, at transformatorstationen og affaldsskuret - der endnu ikke helt færdig - bliver indklædt i rødmalet listebeklædning. Det er i samme farve som blandt andet hoveddørene. Ligeledes bliver tømmeret i den åbne tagkonstruktion malet i samme røde farve.

- I øvrigt beplantes muld­arealet i efteråret med buske og træer. Alt i alt mener vi, dette hjørne af ejendommen bliver pænt, ordentligt og præsentabelt, hvad man nok ikke kan sige, det var før ombygningen, skriver Lasse Christian Hansen.

Trange forhold på lofter Han forklarer endvidere, at transformatorstationen er en del af det offentlige forsyningsnet og ikke umiddelbart kan placeres vilkårligt.

Rampen giver adgang til vareindlevering til køkkenet, som er placeret mod Seidelinsvej. Desuden er affaldsskuret placeret på hjørnet centralt ved køkken og kantine af logistiske årsager.

Angående ventilationsindtag og -afkast har det ikke været fysisk muligt at placere dem andre steder på grund af de meget trange forhold på lofterne, hvor ventilationsanlæggene til byg 9, 10 og 11 er placeret.

Lasse Christian Hansen medgiver, at informationsniveauet ikke har været godt nok.

- Det er korrekt, at informationsniveauet ikke har været imponerende, hvilket entreprenøren (Ole Jepsen A/S, red.) løbende er blevet konfronteret med. Entreprenørens byggeledelse, og vi som bygherre, har dog hele tiden været tilgængelige for beboerhenvendelser herom, skriver Lasse Christian Hansen i mailen.