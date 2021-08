Se billedserie Mette Meldgaard (tv.) og Gitte Olin Larsen gør klar til Medusa Walk - en aktivitet, der skal være med til at gøre rådgivningen mere synlig for flere mennesker. Fotos: Claus Sørensen

Send til din ven. X Artiklen: Når kvinder søger hjælp efter vold i hjemmet: Her er der ingen ventetid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Når kvinder søger hjælp efter vold i hjemmet: Her er der ingen ventetid

Holbæk - 15. august 2021 kl. 19:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Ingen skal leve med vold. Ingen.

Det er så let at sige det, når man står udefra og kigger ind, men ofte er det sværere, end det lyder at få gjort noget ved det.

Det kan være svært at få brudt den onde cirkel eller helt at bryde ud. Svært at få sat ord på og få sagt fra, så det forstås.

Desværre er der mange, der lever med vold fra en ægtefælle, samlever eller andre pårørende. Fysisk vold eller psykisk vold.

En hel del er udsat for det igen og igen - nogle i årevis. I de helt grelle tilfælde i 25-30 år, før de reagerer og søger hjælp.

I Holbæk er der hvert år typisk 80 kvinder, der kommer til »Medusa - et liv uden vold« for at blive hjulpet.

- Ingen kan tåle at blive udsat for vold, siger Mette Meldgaard, daglig leder af Medusas rådgivning i Holbæk.

For hende og de mange rådgivere og frivillige, foreningen har, er det vigtigt at gøre tilbuddet synligt og udbrede kendskabet.

Derfor gøres der meget ud af at fortælle om mulighederne for hjælp og om, hvordan man udefra i familien og på arbejdspladsen spotter mennesker, som er udsat for vold, så de kan få et tilbud om hjælp.

Det er rådgivning uden ventetid, der tilbydes i Holbæk.

- Vi ved, at det er så afgørende, at det er her og nu, når man endelig har besluttet sig for at søge hjælp. Derfor er vi klar med hjælp fra dag til dag, fortæller Mette Meldgaard.

Vi har mødt hende og leder af foreningen og af Krisecenter Holbæk Medusa, Gitte Olin Larsen, til en snak om rådgivningen.

Krisecentret er nabo til rådgivningen, og der arbejdes tæt sammen. Centret er et midlertidigt bosted for kvinder, der er udsat for vold eller trusler om vold. Der er plads til 12 kvinder plus børn.

De 14 aktive rådgivere i rådgivningen er alle specialister i støttende samtaler.

- De kender til reaktions­mønstrene i voldelige forhold og er klædt på til at rådgive, oplyser Mette Meld­gaard.

- Vold i nære relationer er et tabu blandt rigtig mange. Man blander sig ikke eller ved ikke rigtigt, om man ser rigtigt og hvordan man kan reagere, hvis det, man ser, leder tankerne hen på vold, tilføjer Gitte Olin Larsen:

- Her er det, vi gennem vores aktiviteter for at gøre os synlige gør, hvad vi overhovedet kan for at udbrede viden om vold. Så flest mulige får viden om, hvordan man kan agere og reagere, når oplever eller får kendskab til vold.

Når kvinder henvender sig, fordi de selv er udsat for vold og gerne vil hjælpes, gribes det an, så der støttes bedst muligt.

- I mange tilfælde er det et forløb over flere samtaler, og nogle fortsætter i netværksgrupper. Her møder de andre, som også har været udsat for vold. og de får et forum til at udveksle erfaringer, siger Mette Meldgaard:

- Det tager oftest tid at komme igennem, og netværkene er for mange af kvinderne en livline, for nogle i flere år, for det er en helingsproces, de skal igennem. En hel del har brug for tid til at få genskabt tillid til andre, når de skal videre i deres liv.

Det hvad enten de vælger at blive og får løst konflikterne eller bryder ud af et voldeligt forhold.

Medusa vil gerne have flere frivillige. Der holdes infoaftener den 24. august i Holbæk og den 31. august i Kalundborg, begge dage klokken 17.

Foreningen har materiale, som er nyttigt, blandt andet en nyttig folder med de alarmsignaler, der kan lede tankerne hen på, at mennesker, man færdes sammen med, er udsat for vold derhjemme. Det materiale og mere til kan blandt andet findes på Medusas website: etlivudenvold.dk

Rådgivningen fra Medusa har arrangeret en gå-tur, for den gode sag. »Medusa Walk« finder sted lørdag den 11. september.

Der begyndes klokken 10 på Medusa-rådgivningens adresse Dommerstien 10 i Holbæk. Efter en kort indledning ved Holbæk-borgmester Christina Krzyrosiak Hansen vandres gennem byen på en fem kilometer rute.

- Vi går stille og roligt, og mænd og børn må også gerne gå med, fortæller Mette Meldgaard.

Efter vandringen bydes på kaffe og kage.