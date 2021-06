Der er brug for at aflive rygter om urent trav i NV-Pros bestyrelse, mener et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse. Foto: Peter Andersen

NV-Pro-undersøgelse skal rense luften

Holbæk - 17. juni 2021 kl. 12:01 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Holbæk Kommune vil gerne tale med Odsherred Kommune om at få lavet en undersøgelse. Den skal vise, om bestyrelsen for produktionsskolen NV-Pro gjorde noget forkert i tiden op til produktionsskolens konkurs i maj 2019.

Det store flertal, som vedtog at tage en snak med Odsherred Kommune, sagde dog klart, at formålet med undersøgelsen er at få frikendt bestyrelsen og mane rygter i jorden. Ingen tror på, at bestyrelsesmedlemmerne har gjort noget forkert.

Forløbet er faktisk allerede undersøgt af statens advokat, Kammeradvokaten, som har været medkurator i konkurssagen.

I marts sidste år konkluderede Kammeradvokaten, at bestyrelsen ikke var gjort bekendt med de faktiske forhold. Den var blevet præsenteret for pæne regnskaber, og først en måned før konkursen blev det afsløret, at regnskaberne var stærkt misvisende. Bestyrelsen blev reelt ført bag lyset, og Kammeradvokaten konkluderede, at der ikke kan gøres et ansvar gældende.

Alligevel har Odsherred Kommune nu spurgt Holbæk Kommune, om man vil være med til at betale for en ny undersøgelse, som Kammeradvokaten også skal stå for. Regningen forventes at løbe op i over en million kroner.

At sige ja til dét var mere, end flertallet i Holbæk Kommunalbestyrelse var parat til. Men alle undtagen Dansk Folkeparti godkendte, at kommunens administration tager en snak med Odsherred Kommune. Den skal blandt andet handle om, hvad der præcist skal undersøges, og hvordan regningen skal fordeles.