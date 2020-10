Den 43-årige Kim Wiggers Olsen blev om aftenen den 15. december 2018 fundet død af knivstik i sin lejlighed i Rolighedsstræde i Holbæk. En 21-årig mand blev sidste år frikendt for drab i byretten, men nu skal Østre Landsret vurdere sagens beviser. Foto: Mathias Øgendal/presse-fotos.dk

Mystisk sag tilbage i retten: Blev 43-årig mand knivdræbt eller stak han sig selv?

Holbæk - 06. oktober 2020 kl. 14:18 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Der er alt på spil for en 21-årig mand fra Holbæk, der tirsdag indtog anklagebænken i Østre Landsret i København, hvor han er tiltalt for knivdrab på den 43-årige Kim Wiggers Olsen i Rolighedsstræde i Holbæk i december 2018. Han nægter sig skyldig.

I november sidste år frikendte et nævningeting i Holbæk den dengang 20-årige mand for drab, fordi et snævert flertal af dommere og nævninge ikke var tilstrækkeligt overbevist om, at det var den tiltalte, der havde stukket Kim Wiggers Olsen ihjel i hans egen lejlighed på et tidspunkt i løbet af lørdag den 15. december 2018.

Hvem førte kniven? De tekniske og retsmedicinske undersøgelser har ikke med sikkerhed kunne udelukke, at den afdøde selv påførte sig de to knivstik - det ene i hjertet og dødbringende - og Retslægerådet har heller ikke villet udtale sig med sikkerhed i det spørgsmål.

Men Statsadvokaten i København ankede frifindelsen, og tirsdag blev ankesagen mod den nu 21-årige mand indledt ved Østre Landsret.

Her vil senioranklager Helene Lindberg Brædder i løbet af de kommende dage gøre et nyt forsøg på at få ham dømt for drabet på Kim Wiggers Olsen, der blev fundet død i sin sofa om aftenen den 15. december 2018.

Meget på spil Der er altså meget på spil for den unge mand, der blev anholdt kort efter fundet af den afdøde og herefter sad varetægtsfængslet i 11 måneder, før han blev løsladt straks efter frifindelsen sidste år.

Han har været på fri fod siden, men med ankesagen risikerer han på ny fængsel i mange år, hvis nævningetinget i landsretten anlægger en anden vurdering end Retten i Holbæk. Drab giver i udgangspunktet 12 års fængsel.

- Det er en kompliceret sag. Kim Wiggers Olsen døde af knivstik i hjertet, og det helt centrale bevistema er, om han begik selvmord, eller om han blev stukket ihjel af den tiltalte. Uanset hvad retten når frem til, så er det en tragisk sag, sagde senioranklager Helene Lindberg Brædder i sin forelæggelse af sagen.

Den 21-årige virkede da også som om, at han allerhelst befandt sig et andet sted. Flere gange måtte retsformanden, landsdommer Anne Thalbitzer, spørge ham om han var okay, når han så ud til at være ved at falde i søvn. I et tilfælde spurgte hun direkte, om han var påvirket af noget, men det afviste han.

- Jeg er bare meget træt, fordi jeg ikke har sovet så meget, forklarede den tiltalte.

Hans forsvarsadvokat, Thomas Fogt, supplerede:

- Min klient har ikke haft det så godt de seneste dage op til i dag, sagde han.

Tog stoffer sammen i lejligheden Mens den 21-årige under hele sagen har nægtet sig skyldig i drab, har han erkendt, at han befandt sig i 43-årige Kim Wiggers Olsens lejlighed samme dag, som han blev fundet død.

I landsretten bekræftede han sin forklaring fra byretten i Holbæk om, at de to havde lært hinanden at kende i tiden forud for den skæbnesvangre dag, og de havde en fælles interesse for såkaldte designerdrugs.

Det var sådanne narkotiske stoffer med en hallucinerede virkning, de to mænd havde aftalt at indtage sammen i Kim Wiggers Olsens lejlighed. Ifølge den tiltalte havde de begge formentligt indtaget en større mængde af stofferne end den anbefalede mængde, han havde læst sig til på internettet

Der var gået noget tid, før den 21-årige selv havde mærket effekten af stofferne.

- Vi så to dokumentarfilm. I takt med, at stofferne begyndte at virke, mistede jeg hukommelsen. Jeg fik hallucinationer, som om gulvet bølgede, og rummet ændrede sig. Jeg må have været rigtigt påvirket, forklarede den tiltalte i byretten og den forklaring bekræftede han altså i Østre Landsret.

Senere var han vågnet op i sofaen, hvor Kim Wiggers Olsen sad tilbagelænet. Den 21-årige mente, at han sov, og han forlod lejligheden for at tage til forsorgshjemmet Karlsvognen på Jernbanevej i Holbæk, hvor han boede på det tidspunkt i december for to år siden.

Men kort efter hjemkomsten til Karlsvognen gik det op for ham, at han havde glemt sin mobiltelefon i lejligheden i Rolighedsstræde, og han tog tilbage for at hente den.

Her havde han undret sig over, at Kim Wiggers Olsen stadig befandt sig i samme stilling, og han havde rusket i ham for at få liv i ham. Han var bange for, at han havde fået en overdosis, men på det tidspunkt havde den 21-årige ikke bemærket, at den 43-årige var stukket med en kniv i brystet.

Mistænkeligt dødsfald Han var taget tilbage til Karlsvognen og her havde han ude af den og påvirket af stoffer fortalt en medarbejder, at han havde set en død mand.

Medarbejderen hjalp med at finde frem til lejligheden, og her fandt politiet så ved 20-tiden den døde mand.

Under retssagen er det kommet frem, at kniven lå på sofabordet, og der var ingen afværgelæsioner eller blod på den 43-åriges hænder. Det har medvirket til mystikken om, hvorvidt han blev dræbt, eller om han tog sit eget liv.

I landsretten tirsdag gentog en retspatolog i det store hele sin forklaring fra byretten, hvor hun ikke kunne udelukke, at den 43-årige selv kunne have stukket sig med kniven og derefter lagt den på sofabordet.

Retspatologen kunne heller ikke udelukke, at det ville være muligt at gøre det uden, at der kom blod på hænderne.

Nye videoklip Ved tirsdagens retsmøde fremlagde senioranklager Helene Lindberg Brædder to videoklip, som ikke indgik i byrettens behandling af sagen.

Videoerne er optaget i juli 2018 - altså næsten et halvt år før, at Kim Wiggers Olsen døde - og på videoerne ser man den tiltalte, som fremstår påvirket.

En kvindestemme, der tilhører den 21-åriges mor, spørger, om han har taget stoffer, men han svarer med nogle forskellige hyle-lyde.

Helene Lindberg Brædder kom ved tirsdagens retsmøde ikke nærmere ind på, hvorfor hun mener, at videoklippene er relevante, men det vender hun formentligt tilbage til, når sagen fortsætter de kommende dage. Hun spurgte også ind til den 21-åriges søgehistorik på nettet i tiden op til den 15. december. Her har han foruden euforiserende stoffer i begyndelsen af november søgt på ordet "suicide" - det engelske ord for selvmord. - Det må være efter, at jeg var blevet smidt ud hjemmefra. Jeg havde det ikke så godt på det tidspunkt, sagde den 21-årige.

Det er lige nu uklart, om Østre Landsret tager stilling til skyldsspørgsmålet på torsdag eller om det først sker tirsdag i næste uge.

