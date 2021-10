De to muslingefartøjer Ronja og Fortuna har i lidt over et år haft plads i hjørnet ved Filmtorvet og Krags Brygge. Og her bliver de liggende i hvert fald indtil sommeren næste år, tegner alt til. Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Muslingeskibe bliver liggende til sommer

Holbæk - 18. oktober 2021 kl. 05:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Frem til sommeren næste år vil de to muslingefartøjer i Holbæk Havn bevare den aktuelle placering i hjørnet ved Krags Brygge og Filmtorvet.

Det fremgår af en orientering, som Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har fået på sit seneste møde, hvor den blev taget til efterretning.

De to muslingeskibe med navnene Ronja og Fortuna har siden eftersommeren 2020 ligget på den nuværende plads. Da flytningen blev gennemført, var det den sjette placering på blot tre år.

I administrationens orientering om mulighederne nævnes det, at havnefronten ved Krags Brygge stort set er ved at være færdigbygget. Dermed er det at betragte som et boligområde med en havnepromenade.

Fire løsninger i spil Derfor er vurderingen, at tung trafik og arbejdskørsel med maskiner og erhvervsfiskeri vil kunne medføre gener og naboklager. Men frem til sommeren 2022 vurderer administrationen, at den nuværende placering er den bedste løsning, hvorefter en anden løsning bør være fundet.

Der peges i orienteringen til klima- og miljøudvalget på fire mulige, varige placeringer fra sommeren næste år. Det er Hørby Havn på Tuse Næs, Holbæk Marina i Dragerup Vig, den nuværende placering ved Filmtorvet og Holbæk gl. Havn.

Efter at orienteringen nu er taget til efterretning af udvalget, vil administrationen sætte gang i en dialog med borgere og interessenter. Her skal fordele og ulemper ved de fire placeringer afdækkes.

Desuden skal forholdene omkring kajanlæg, mole, vanddybde, vendeplads og lignende beskrives.

Hvis det ender med placeringer ved Krags Brygge i Ny Havn (som nu) eller den gamle havn, vil det kunne klares inden for det nuværende driftsbudget. Derimod vil de to andre placeringer betyde, at det bliver dyrere, og prisen vil vil blive afdækket ved de kommende undersøgelser.

Ny mole er dyr Det ene muslingeskib, Fortuna, ejes af Vildsund Blue fra Nykøbing Mors og har Ivan Strøh Bartholdy som skipper. Det andet skib, Ronja, ejes af Wittrup Seafood i Horsens.

Tidligere lå de to muslingefartøjer i mange år i Holbæk gl. Havn, hvilket de også gjorde i en kortere periode i 2019 som et af de seks steder på få år. Men bassinet i den gamle havn er nu forbeholdt de gamle træskibe.

Desuden er de toppede brosten på kajen her heller ikke den bedste løsning. Det skyldes, at det ved losningen af blåmuslinger ikke kan undgås, at der forekommer spild. Så kan selv en grundig fejning bagefter ikke forhindre, at der kommer til at lugte af gammel fisk.

Trods de nævnte forhold er altså både den gamle havn og den nuværende placering ved Krags Brygge med i spillet om en mere varig placering.

Der er også stadig den mere forkromede løsning med en erhvervsmole på vestsiden af området ved Orø-færgens leje. Et forslag fra sidste år viser, at molen vil koste 14,8 millioner kroner, og det beløb har politikerne i hvert fald foreløbig ikke disket op med.