Det ser ud til, at der bliver oprettet en afdeling af Musikalsk Grundkursus i Holbæk. Her kan unge musiktalenter udvikle sig.Foto: Mie Neel

Musiktalenter får en hjælpende hånd

Unge musiktalenter fra de tre nordvestsjællandske kommuner kan fremover få lidt nemmere ved at komme i gang med en videregående musikuddannelse eller bare blive bedre til at spille og synge.

I forvejen har Holbæk Kommune BGK, Billedkunstnerisk Grundkursus, og Holbæk Drama College, og nu ser det altså ud til, at også de lokale musikalske talenter får et alternativ til at tage for eksempel til København for at blive bedre.