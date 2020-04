Niels Bo Sohl Christensen fortæller, at det lokale musikliv er i tænkeboksen. Foto: Claus Sørensen.

Musiklivet er i corona-tænkeboks

Holbæk - 30. april 2020 kl. 07:21 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Koncertlivet ligger stille, men tag ikke fejl. Det kommer igen. Måske ikke lige straks. Måske ikke helt som hidtil. Men det kommer.

- Vi er i tænkeboks, siger en af folkene bag musiklivet i Holbæk, Niels Bo Sohl Christensen, leder af Sidesporets Musikklub og fortsætter: - Vi har - på behørig afstand - stukket hovederne sammen til en snak om den ufrivillige musikpause, coronasmitten har påført samfundet, når det gælder større live­koncerter. Vi går og drømmer stort, men også realistisk, forklarer han.

Niels Bo Sohl Christensen lægger ikke skjul på den usikkerhed, der hersker om fremtiden i musikverdenen. Tager måske nok ordene »med fuld skrue« i sin mund om fremtidige arrangementer, men ikke på en måde, så den virker, som om han bare tror, at alt med et trylleslag bliver som før.

Drømmene og håbet har han, men lader sig ikke blænde af en forventning om, at det, der opleves lige nu, bare går væk, så alt kan fortsætte, som om corona-krisen aldrig har været der.

- Jeg vil da gerne være med til at holde modet oppe og håbe, at det ikke varer så længe, men vil ikke være helt naiv. Det kan gå hen og blive sådan, at det varer længe. Det må vi indstille os på og rette os efter, siger Niels Bo Sohl Christensen og fortsætter:

- I musikverdenen må vi som koncertarrangører nøje overveje, hvordan vi kan indarbejde krav og ønsker til fremtidige arrangementer, og det både hvad angår myndighedernes krav og anbefalinger og det, der gør folk trygge, så de også får lyst til at komme. Èt er jo, hvad myndighederne siger, og hvad vi jo både skal, kan og vil rette os efter. Men det kommer i høj grad til at spille ind, hvad folk selv tænker. Spiller ind, hvad deres ønsker, deres holdning, deres behov i en måske noget ny virkelighed er. De ting skal vi selvfølgelig arbejde ind i vores udbud af arrangementer frem i tiden, så de appellerer til folk og giver dem lyst til at være med, fordi vi skal kunne byde på rammer, der er trygge.

Niels Bo Sohl Christensen oplyser, at der hen over sommeren formentlig vil blive budt på flere udendørs koncerter i Holbæk. Også for at teste interessen. Han går lige nu og tygger på, hvordan det kan ske bedst muligt.