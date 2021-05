Se billedserie Formand for Musikklubben Elværket, Martin Krøyer, er glad for at være tilbage i de gamle tennishaller på Højen. Foto: Jette Bundgaard.

Musikklubben har taget hul på forårsprogrammet

Holbæk - 20. maj 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Musikklubben Elværket er tilbage i de gamle tennishaller, Højen 38, og har allerede afholdt den første koncert på forårsprogrammet. Det var det danske folk-rock band Jonah Blacksmith Trio, som spillede for en udsolgt sal med 330 siddende publikummer den 14. maj.

Formand for musikklubben, Martin Krøyer, er godt tilfreds med at være tilbage i det nye, 'alternative' spillested, hvor klubben flyttede ud i sidste sæson. Her er bedre plads til at lukkede flere publikummer ind under de gældende corona-regler. Siden er Elværet på Gasværksvej, så blevet Falck-testcenter, så uden tennishallerne ville Musikklubben Elværket reelt være hjemløs.

Hvis man spørger Martin Krøyer, er det dog slet ikke så ringe endda at skifte location for en periode:

- Vi har lagt et stort arbejde i at bygge nogle gode rammer op herude og er rigtigt glad for at være tilbage. Det er et fedt sted og en god oplevelse for både os og publikum, forklarer han.

Martin Krøyer tilføjer, at det faktum, at publikum er siddende, har føjet en ekstra dimension til koncertoplevelsen: - Det giver en anden føling med musikken og man bliver uvægerligt mere opmærksom på teksterne. Musikerne er måske også lidt mere i øjenhøjde, og der bliver en spændende ping-pong med salen, forklarer han.

Foruden alt flyttearbejdet med stole, scene og teknik har musikklubbens bestyrelse og frivillige også etableret et backstage-område i tennishallerne. Backstage er nu 'upstage' på første sal med sofagrupper, bordtennis og ikke mindst et velfungerende køkken, hvor der kan kræses om kunstnerne - lige som de er vant til det fra Elværket.

Erfaringerne med at rykke ud som spillested har i øvrigt givet Musikklubben Elværket inspiration til at prøve noget tilsvarende en anden gang:

- Vi er åbne overfor på et tidspunkt at lave nogle koncerter i det fri. Der er jo mange kunstnere, som lige nu er ivrige efter at komme ud og spille, og priserne ligger i et andet leje end inden corona. Så hvis vi får en henvendelse fra et fedt band, kan det da godt være, at vi slår til, slutter Martin Krøyer.

Mere info og billetter til forårets fem koncerter finder man på: www.musik-klubben.dk