Musikhus Elværket ligger stille, men det er lykkedes for musikklubben, at udskyde alle koncerter på nær én. Foto Jette Bundgaard.

Musikklubben Elværket klarer skærene

Formand for Musikklubben Elværket, Martin Krøyer, er ved godt mod, selvom de planlagte koncerter her i foråret ikke kan gennemføres. Det er lykkedes, at rykke dem alle - undtagen koncerten med »Back in Black«, som måtte aflyses.