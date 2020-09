Foto: Per Buurgaard Christensen

Når Sømændene giver koncert i Musikklubben Elværket den 19. september, bliver det i den gamle tennishal på Højen i Holbæk. Her vil musikklubben afvikle sine koncerter resten af året.Foto: Per Christensen

Musikklub flytter sine koncerter til hal

- Vi har fået en aftale med kommunen om, at vi kan benytte os af hallen. Foreløbig frem til januar, fortæller musikklubbens formand, Martin Krøyer.

Årsagen til, at musikklubben har bedt om at få lov til at bruge tennishallen, hænger sammen med corona-restriktionerne.