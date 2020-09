Se billedserie 12 elever er begyndt i den nye Præ-MGK klasse, som holder til på Stenhus Gymnasium. Fra venstre er det Emma, Jessica, August, Benjamin, Nikolaj, Johannes, Alberte, og Victor, Siddende på græsset: Andrew, Solbjørk, Carl. Foto: Catharina Petersen

Musikklasse for unge talenter

Holbæk - 11. september 2020 kl. 16:59 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lære nogle nye ting.

- Mere musikteori.

- Udvikle sig selv.

Det er nogle af de ting, som de 12 elever i den nystartede klasse Præ-MGK, der har hjemme på Stenhus Gymnasium i Holbæk, forventer, at de vil få ud af at gå i klassen.

Præ-MGK er det nyeste skud på stammen i udviklingen af talenter i kommunen.

Det er således blevet til i et samarbejde mellem TalentHolbæk, Holbæk Kulturskole og Stenhus Gymnasium.

Talentkoordinator Henrik Mosbæk fortæller, at 17 unge havde meldt sig, men at der kun blev plads til de 12.

- Vi er meget glade for den store interesse. Det er jo noget helt nyt, så vi var spændte på, om der i det hele taget kom nogle ansøgninger. Så jeg håber, at det nye tiltag kan være med til at styrke musiklivet i Holbæk, fortæller han.

Det er gratis for eleverne at gå i klassen, men til gengæld er det ikke nok bare at have lyst til at spille musik.

Man skal også kunne noget, så derfor har eleverne skullet vedlægge eksempler på deres musikalske kunnen i deres ansøgninger.

Og de unge, der er blevet optaget, spiller på meget forskellige instrumenter som trommer, klaver, guitar, bas, mens enkelte synger.

Eleverne i klassen vil blive undervist af to lærere. Solvej Juel Nielsen fra Stenhus Gymnasium og Christian Blume fra Holbæk Kulturskole.

De glæder sig til at være med til at udvikle de unge og deres musik.

- Selvfølgelig giver de unge mulighed for at udvikle sig på deres instrumenter, men der bliver ikke tale om solo­undervisning. I stedet vil der nok blive en del samspil, fortæller Solvej Juel Nielsen.

- Det bliver noget med, at vi laver et 12-mands band, som laver noget rytmisk samspil. Og spiller sammen i mindre grupper, fortæller Christian Blume.

På et tidspunkt får de unge mulighed for at få optaget deres musik i et studie, og derudover er det meningen, at de unge skal spille og underholde ved flere lejligheder.

Blandt andet ved havnefestivalen Skvulp næste år.

Som nævnt holder Præ-MGK til på Stenhus Gymnasium, men uddannelsen er for alle unge, der går på en ungdomsuddannelse.

Alle eleverne undtagen en enkelt går dog på gymnasiet.

- Men der bliver formentlig også en Præ-MGK klasse næste år, og så kan det være, at det ændrer sig, fortæller Henrik Mosbæk.