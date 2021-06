Se billedserie Musikken fylder meget hos sognepræst Asbjørn Hansen. Han griber guitaren flere gange i løbet af dagen, spiller i band og er med til at arrangere koncerter i Svinninges kulturelle forening »Kulturgryden«. Foto: Elisa Hauerbach

Musikken fylder meget i præstens liv

Holbæk - 23. juni 2021 Af Elisa Hauerbach

Foreningslivet i Svinninge blomstrer - når der ikke er coronadelukning - og en af de mere kulturelle foreninger er Kulturgryden, hvor blandt andet sognepræst Asbjørn Hansen er en af de drivende kræfter.

- Musik har en stor plads i mit liv og jeg bruger musikken som en bro imellem mine forskellige opgaver i løbet af dagen. Derfor var det naturligt for mig at være med, da nogle kreative kræfter foreslog at lave koncerter i byen. Det mundede ud i at vi fik startet en forening, der hovedsageligt skulle bringe mere musik til Svinninge. Nu står Kulturgryden for afholdelse af koncerter - mest i blues, country og folk-genren, men der er også børneteater og andre aktiviteter på årsprogrammet, siger han.

Kulturgryden samarbejder med Svinninge Bibliotek, hvor koncerterne blandt andet afholdes.

- Svinninge er faktisk en gammel musikby, hvor der tidligere blandt andet har været spillet meget jazz, fortæller sognepræsten, der selv begyndte at spille musik i en tidlige alder.

Begge Asbjørns forældre er udøvende musikere og han lærte at spille klaver i en alder af syv år.

- Først var det for sjov og siden fik jeg en lærer, der skulle undervise mig i at læse noder. De var svære, men jeg lærte det og det har givet mig mulighed for at kunne vikariere som organist. Ud over klaver, lærte jeg også at spille guitar og harmonika. Allerede som otte-årig stod jeg på et bord og optrådte med min lille trækharmonika, fortæller han, da avisen besøger ham i præsteboligen, en smuk eftermiddag i juni.

Under coronanedlukningen har Asbjørn Hansen blandt andet brugt sine musikalske færdigheder, i forbindelse med kirkehandlingerne i Svinninge og Hjembæk Kirker, herunder til lørdagsdåb. I stedet for orglet, spillede han selv guitar for de fremmødte. Det gav en særlig stemning og var med til at skabe mere nærvær.

- Det var dejligt at opleve, fortæller han.

I løbet af en arbejdsdag kan Asbjørn Hansen opleve mange forskellige stemingsskift i forbindelse med sine opgaver. På samme dag kan han skrive begravelsestale, holde møde med dåbsforældre og brudepar, ligesom han har gudstjenester, også i udgaver tilrettet til særlige borgere, eksempelvis demente.

- Så griber jeg min guitar og bruger musikken som en slags bro. Når jeg spiller, bliver jeg stemningsmæssigt nulstillet. Det er en god måde at komme fra den ene opgave til den anden. Det er i øvrigt ikke kun i forbindelse med mit arbejde at jeg er aktiv musiker, jeg er også med i bluesbandet Brother Tuck, tilføjer han.

Afslutningsvis oplyser han at Kulturgryden er klar med et spændende efterårsprogram, der starter i slutningen af august, med koncerten »Dissing & Las spiller Dylan«. Efteråret byder også på koncertnavnene Long John and Us, Souvenirs, samt Paul Banks med special guest.