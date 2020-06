Musikhus i Elværket har for lidt plads til publikum. Derfor arbejder man nu på at få lavet en balkon i koncertsalen.

Musikhus vil have en balkon

Musikhus Elværket i Holbæk er ved at være for lille, når der skal trækkes større musiknavne til stedet.

Politikerne i udvalget for kultur og fritid i Holbæk Kommune blev præsenteret for forslaget fra musikklubben på deres seneste møde.

- Det er et spændende forslag, som vi fik lejlighed til at give vores besyv med til, fortæller udvalgsformand Ole Hansen (S).

Det betyder, at musikklubben nu skal have lavet et mere konkret forslag til en ombygning og i gang med at finde ud af, om fonde og lignende vil støtte projektet.