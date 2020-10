Musikalsk foredrag og akustisk koncert i hallen

I Mørkøv Hallen bliver der lørdag den 21. november afholdt to musikalske arrangementer, som er helt uafhængige af hinanden, men spændende på hver deres måde.

Talkshowet om Kim suppleres af et udvalg fra Kim Larsens gigantiske sangbog, som Steffen Jungersen selv og guitaristen Jesper Søeborg fremfører.

Arrangementet var egentligt annonceret til at foregå i Mørkøv Kino, og billetsalget gik strygende. Faktisk så strygende, at man med de seneste stramninger af forsamlingsforbuddet, ikke havde plads nok i biografsalen til alle dem, der for længst havde købt billet.