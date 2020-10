Se billedserie Med Gustav Wincklers ord beviste Lotte Riisholt, at »Lidt god musik gør alle mennesker glade«, holder. Hun var inviteret af Ældre Sagen til at underholde cirka 50 seniorer, der i nogle timer fik dækket behovet for at være sammen med andre i festligt lag. Foto: Mie Neel

Musik og fællesskab gør alle mennesker glade

Holbæk - 22. oktober 2020 kl. 11:30 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det var, hvad mange seniorer sukkede efter - at være sammen, hygge, spise og blive underholdt. Derfor blev der hurtigt »udsolgt,« da Ældre Sagen inviterede på gratis mad og underholdning.

Det er rart at komme ud blandt andre og være i fælles lag, og god musik gør alle glade, konstaterede Frank Tonsberg, formand for Ældre Sagen i Holbæk-Jernløse.

- Vi er sociale, også ældre har behov for at komme ud. Den dimension har længe manglet, det kunne vi også mærke, da besøgstjenesten blev genoptaget, tilføjede han.

Meldingen fra flere borde i Boxen i Holbæk var, at det var dejligt at deltage, men ikke alle har holdt sig fra socialt samvær. Det handler bare om at følge reglerne, se dem man normalt er sammen med og ikke udvide kredsen.

I alt med Lotte Riisholt og Claus Riisholt på scenen var der 50 i Boxen. Normalt er der 100 deltagere til arrangementer med spisning og underholdning.

Dermed blev gældende forsamlingsregel overholdt. Alle deltagere blev registreret med navn, så de kan kontaktes under en eventuel smitteopsporing.

For man kan ikke vide sig sikker, men fra arrangørs og Boxens side var der gjort alt for hindre smitte. Alle regler blev overholdt med seks ved hvert bord, mundbind og visir til og fra bar og toilet, håndsprit og afstand.

Restriktionerne kan lægge en dæmper på fornøjelsen, men lad os nyde det, mens vi må være 50 samlet, lød det fra Lotte Riisholt.

Og Frank Tonsberg holdt øje med telefonen for at se, om der på et pressemøde kom nye restriktioner. De kom ikke onsdag eftermiddag, men udviklingen bekymrer ham.

Et stigende antal smittede kan ende med forsamlingsforbud eller kun få sammen på et sted.

Der er flere arrangementer i november, og der er en anden runde med gratis mad og underholdning med Lotte Riisholt den 4. november.

- Bliver der strammet, må vi aflyse, bemærker han.

Ved bordene blev der nikket, nynnet og sunget med, Lotte Riisholt er et sikkert hit i afdelingen. Da de cirka 50 billetter til anden runde kom i udbud, var de revet væk på fire minutter.

Lotte Riisholt var så beskeden at mene, det nok skyldtes gratis mad og behovet for at komme ud af hjemmet.

Pengene til onsdagens hygge kom fra Socialministeriets sommerpakke blandt andet til gratis aktiviteter for ældre. Ældre Sagen Holbæk-Jernløse søgte og fik penge til onsdagens fælleshygge og tre arrangementer for borgere med demens.

Anden runde af hygge­eftermiddagen betaler afdelingen selv.