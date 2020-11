Musik med ryggen til

Når Holbæk Symfoniorkester indbyder til koncert den 23. november, er det bestemt ikke første gang, at orkesteret spiller foran et publikum.

- Vi har stadigvæk ikke helt fastlagt, om det er musikerne, der kommer til at vende ryggen til publikum, eller omvendt. Det afhænger af nogle forskellige ting, fortæller Sven-Erik Jacobsen, der er formand for Holbæk Symfoniorkester.

For det har været nødvendigt for orkesteret at sluge nogle kameler undervejs for at få det hele til at gå op.