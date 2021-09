Musik i hele byen

Helle Nerup & Co. - Inspirationen til orkesteret strømmede gennem væggen til min storebrors værelse i 70'erne. Når jeg skulle sove, lyttede jeg til Bob Dylan, Eric Clapton, Leonard Cohen. Da jeg for nogle år siden hev guitaren frem på ny, blev repertoiret udvidet med sange af blandt andet Bill Withers, Chacy Chapman og Joni Michell. I 2019 var jeg så heldig, at det lykkedes at få guitarist Stig Jensen og bassist Peter Beer med i mit musikalske univers. Ved aftensalget udvider vi orkestret med trommeslager Jesper Danielsen. Repertoiret ligger indenfor folk/rock-genren og indeholder desuden egne numre, oplyser Helle Nerup, der er i spidsen for orkestret.

Når far blir blå

»Når Far Bli'r Blå« spiller blues med et twist af funk og reggae. Der er noget for dem, der elsker et groovy blues beat at vrikke hofterne til, fede guitar- og saxofonsoler og tekster, der råt for usødet både sætter spot på livets store glæder og de tab, der kan være svære at tale om. Bandet går på scenen med en spritny udgivelse i ryggen. I sommeren 2021 udkom 'Stories From The Blues Barn' på cd og alle de gængse streamingtjenester.