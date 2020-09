Murens fald giver plads til nye tider

En mur står i vejen for fremskridtet og nye tider, men nu ser det ud til, at muren falder. Faktisk er den allerede i fuld forfald og i fare for at vælte. Prisen for at nedtage muren og genopbygge den eller dele af den i forbindelse med en forskønnelse af Stationscenterpladsen på Freesesvej i Jyderup er ved at blive undersøgt.

Mens Center- og Bibliotekspladsen er blevet og stadig bliver forskønnet er nabopladsen en trist affære. Det vil ejeren af Stationscentret i Jyderup ændre, pladsen skal opgraderes og være med til at give mere liv og flere kunder til bymidten.