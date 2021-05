Mumie-planten og giganten fra Amerika

Egypten og USA er nok ikke lige der, man rejser hen i disse tider. Men torsdag, fredag og lørdag i denne uge kan man snuse lidt til det store udland. Det gøres nemt og sikkert ved at køre en tur til Soderup.

Her har Lissi og Ebbe Kring åbent på Gl. Tadrevej 5, hvor der venter gæsterne en helt særlig haveoplevelse.

Gennem mere end 50 år har parret skabt en unik have med sjældne træer - der er 168 styk fra det meste af verden. Læg dertil alpine planter, sumpplanter, buske, stauder, slyngplanter fordelt ud over en 3000 kvadratmeter stor have.