Frivillige kræfter arbejder på at omdanne Gislingehallen til Gislinge Multiforum. Nu er der blevet lavet en sindetskrivelse.

Multiforum er nu et skridt nærmere

Holbæk - 20. september 2021 kl. 19:08 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Frivillige kræfter arbejder stadigvæk på at omdanne Gislingehallen til et nyt mødested for foreninger, institutioner og andre aktive i Gislinge og omegn.

Initativtagerne forsøger at få skabt et sted, hvor borgerne kan mødes på kryds og tværs af aldre og interesser i det som skal være lokalsamfundets nye samlingsted.

Arbejdet med Gislinge Multiforum - som projektet hedder - er allerede så fremskredet, at der er blevet udarbejdet et skitseforslag til ombygningen af den lokale hal.

Og nu har politikerne i Udvalget for kultur og fritid besluttet, at der skal laves en sindetskrivelse til initativgruppen.

Det er en skrivelse, hvor der står, at kommunen bakker op om projektet og ikke vil afvise, at man vil støtte det økonomisk.

Sindetskrivelsen kan de frivillige kræfter så bruge, når de søger penge i fonde og lignende til Gislinge Multiforum.

Det er nogle gange lettere at få penge fra fonde, hvis de ved, at der også kommer offentlige penge.

Og det bliver nødvendigt med god økonomisk opbakning, for det bliver en dyr affære at omdanne Gislingehallen til et multiforum. Således skal en del af hallen renoveres, og der skal laves en tilbygning i den ene gavl.

For en måned tids siden blev der holdt et borgermøde om planerne.

Og her blev de cirka 60 fremmødte borgere præsenteret for en skitse af det nye byggeri.

Den samlede pris for projektet er således beregnet til at løbe op i knap 14 millioner kroner eksklusive moms.

Heraf vil cirka halvdelen gå til renovering af den nuværende hal.

Ud over at søge i fonde og lignende vil initativtagerne forsøge at sælge folkeaktier til støtte for projektet.

Og så håber man, at kommunen vil give det resterende beløb.

Politikerne i Udvalget for kultur og fritid har som nævnt godkendt en sindetskrivelse for projektet.

Men det er ikke det samme som, at de vil eller har mulighed for at støtte projektet med en masse penge.

- Det er et spændende projekt, og jeg håber da, at det bliver til noget. Nu har vi i udvalget foreløbig godkendt en sindetskrivelse, og så må vi se, hvis der kommer en konkret ansøgning på et tidspunkt, om vi har mulighed for at finde pengene, fortæller udvalgsformand Ole Hansen (S).

Det er planen, at der bliver holdt et nyt borgermøde om projektet senere på året.