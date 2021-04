Afdelingsformand i Ladegårdsparken, Uffe Frejdal Nielsen, står her ved pladsen foran Aktivitetshuset, hvor multibanen oprindelig skulle ligge. Men nu flyttes den i stedet hen ved siden af huset . Foto: Jørgen Juul

Multibane satses klar til sommer

Holbæk - 08. april 2021 kl. 17:49 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

- Vi er optimistiske og tror på, at vi til sommer kan tage vores multibane i brug.

Sådan lyder det fra Uffe Frejdal Nielsen, som er afdelingsformand i Ladegårds- parken.

Multibanen har længe stået på beboernes ønskeseddel, og rent faktisk var man mere eller mindre klar til at anlægge banen på plænen foran Ladegårdsparkens aktivitetshus.

Men så opdagede man, at et jordvarmeanlæg lå lige der, hvor multibanen var planlagt til at blive anlagt.

- Det viste sig undervejs, at jordvarmeanlægget ikke var placeret der, som tegningerne viste. Så derfor blev vi tvunget til at finde et nyt sted til multibanen. Det gjorde vi så, og det endte med, at vi flyttede den 30-40 meter hen ved siden af vores aktivitetshus, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.

Men det gav så problemer med hensyn til finansieringen.

For Lokale- og Anlægsfonden, der havde støttet projektet med 200.000 kroner, valgte at trække tilskuddet tilbage, fordi der med flytningen af banen skete en væsentlig ændring i forhold til det oprindeligt ansøgte projekt.

- Vi fik at vide, at multibanen med den nye placering kom til at ligge for langt fra parkourbanen og aktivitetshuset. Det er jeg nu ikke enig i, men det var Lokale- og Anlægsfondens beslutning, og den kan vi jo ikke ændre på, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.

Forsøger at finde penge Den samlede pris for multibanen løber op i omkring 600.000 kroner, og udover Lokale- og Anlægsfonden har også Holbæk Kommune og Nordeafonden skudt penge i projektet.

Men pludselig røg altså en tredjedel af de indsamlede midler.

- Det var selvfølgelig en streg i regningen, at Lokale- og Anlægsfonden sprang fra, men vi har siden da fået samlet nogle af pengene ind, selv om vi ikke er helt deroppe endnu, fortæller Uffe Frejdal Nielsen.

Men om det i det hele taget bliver nødvendigt at finde alle pengene, er endnu ikke afklaret.

Uffe Frejdal Nielsen fortæller således, at han netop har talt med en entreprenør, som er klar på at anlægge multibanen.

- Så nu skal han lige regne lidt på tingene, og så vender han tilbage med et tilbud, forklarer han.

Uffe Frejdal er sikker på, at der nok skal blive en multibane i Ladegårdsparken.

- Vi skal have banen. Det er ikke til debat. Så er spørgsmålet bare, om den bliver, som vi ønsker det, eller det bliver en bane, der kan bruges, fortæller afdelingsformanden.

Der bor omkring 1500 mennesker i Ladegårdsparken fordelt i næsten 800 boliger.