Mulig flugtbilist meldte sin bil stjålet: Sigtet for falsk anmeldelse

Holbæk - 08. juli 2021 kl. 11:01 Af Morten D. Christensen

Der er en del forviklinger at udrede for politiet efter et mindre trafikuheld på Omfartsvejen ved Holbæk onsdag morgen.

Indtil videre er en 46-årig mand fra Holbæk sigtet for både at være stukket af fra uheldet og for efterfølgende at have afgivet falsk anmeldelse til politiet i et muligt forsøg på at slippe for ansvaret for trafikuheldet.

Manden nægter sig skyldig. Den spegede sag tog sin begyndelse onsdag klokken 8.47, da en 36-årig kvinde fra Holbæk kom kørende i en bil i østlig retning på Omfartsvejen.

Hun blev overhalet af en anden bilist, men da vedkommende efter overhalingen trak ind i sin egen vognbane, skete det lige foran den 36-årige kvinde, så de to biler ramte hinanden.

Det fik dog ikke den overhalende bilist til at standse, og derfor stod kvinden tilbage med en bil med bule på fronten.

Hun var ikke selv kommet til skade.

Umiddelbart efter kom en politipatrulje forbi stedet, og den 36-årige kvinde anmeldte flugtbilisten.

Bil fundet på Fælleden Politiet undersøgte sagen, og man fandt frem til, at den flygtende bil havde været en tur i en vaskehal i Holbæk.

Via bilens nummerplade fik politiet identificeret ejeren, men inden ordensmagten havde nået at kontakte ham - en 46-årig mand fra Holbæk - ringede han selv til politiet for at melde sin bil stjålet.

Ifølge den 46-årige havde han selv fundet den påståede stjålne bil på Holbæk Fælled.

Ud fra vidneforklaringer og videoovervågning fra vaskehallen mener politiet dog snarere, at den 46-årige selv havde kørt i bilen på uheldstidspunktet og indgivet falsk anmeldelse om tyveri af bilen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at den 46-årige nægter sig skyldig i såvel uheldet og flugten som i at have indgivet falsk anmeldelse.

Politiet arbejder videre med sagen for at klarlægge og dokumentere omstændighederne i sagen.