Det var et spring, da familien Hoffmeyer-Jensen flyttede fra Østerbro til en gård ved Eriksholm i 2013 for at blive økolandmænd og selvforsynende. Nu tager familien et nyt spring med et års orlov i USA for at tænke over deres og Mulds fremtid.

Muld-familien trækker stikket og tager en tænkepause

Det er ikke noget med at køre USA tynd i en autocamper. Tanken om selvforsyning og fra jord til bord føres over Atlanten. Planen er, at kokken Jens Vestergaard Jensen skal hjælpe andre med sin viden om at forene gastronomi og selvforsynende landbrug.

Efter seks år med det økologiske speciallandbrug Muld trækker parret bag stikket ud. Der er brug for en tænkepause, og den tager Ane Rørdam Hoffmeyer og Jens Vestergaard Jensen i USA i et år sammen med parrets to piger.

