Mountainbike for »tunge« mandfolk starter søndag

Holbæk - 14. august 2020

På søndag den 16. august klokken 9 er der premiere på et nyt samarbejde mellem Holbæk Cykelsport og initiativet Bevæg dig for Livet, som blandt andet DGI og DIF står bag.

Der er tale om et motionsfællesskab med titlen »Mandfolk på MTB« - altså mountainbike - som allerede er kendt andre steder i landet.

Mandfolk på MTB er et tilbud til mænd, der gerne vil dyrke motion, men kan have svært ved at komme i gang, fordi man er bange for ikke at kunne følge med de andre.

- Vi starter det her op, fordi vi tror, der sidder folk rundt omkring, som har et ønske om at få noget motion. Men det kan være svært at have mod eller lyst til at motionere sammen med en gruppe, som er i god form og kører hurtigt. Ingen har lyst til at være den, der kommer halsende efter resten af gruppen og alle får mest ud af motion med andre på cirka samme niveau. Derfor er der ingen mål på hvor hurtigt, man når rundt, bare man har det sjovt sammen, siger Lars Bang Jensen, formand i Holbæk Cykelsport i en pressemeddelelse.

Tag egen cykel med Der er som nævnt start på det nye tilbud på søndag klokken 9. Det foregår i Dragerup Skov ved Holbæk - man finder frem ved at køre ad Dragerup Skovvej og følge skiltene.

Der kan læses mere og ske tilmelding til Mandfolk på MTB i Facebook-gruppen »Mandfolk på MTB - Holbæk Cykelsport«.

Efter opstarten på søndag vil mandfolkene fremover køre hver søndag klokken 9.

Ifølge pressemeddelelsen skal man medbringe sin egen fungerende mountainbike og en cykelhjelm for at kunne være med.

- Mountainbike er super godt, hvis man vil i gang med at motionere og man har nogle ekstra kilo. Det er nemt at gå til og perfekt, hvis du vil undgå overbelastninger. Vi arbejder målrettet på at få flere danskere til at være aktive, og med »Mandfolk på MTB« i Holbæk hjælper vi Holbæk Cykelsport med at gøre netop det, siger Niels Lund, udviklingskonsulent hos Danmarks Cykle Union, der er en del af Bevæg dig for livet-indsatsen, i pressemeddelelsen.