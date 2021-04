Kalundborgmotorvejen blev i 2019 ført frem til Dramstrup. Her den dengang helt nye strækning ved Nr. Jernløse.

Motorvej skal gøres færdig: Borgmester glæder sig

Selv om regeringens nye udspil med en lang række trafik- og infrastruktur-investeringer for den kommende årrækkeførst præsenteres ved middagstid torsdag, står det imidlertid klart, at S-regeringen ønsker at færdiggøre Kalundborg-motorvejen, der løber gennem Holbæk Kommune og i dag slutter/begynder ved Dramstrup.